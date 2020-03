Börsenplätze VERBIO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

7,73 EUR +8,26% (24.03.2020, 14:13)



Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

7,79 EUR +9,72% (24.03.2020, 14:27)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (24.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.VERBIO schalte in den Krisenmodus. Der Biokraftstoffhersteller stelle Desinfektionsmittel aus Ethanol her und helfe dabei, den dringenden Bedarf zu unterstützen. Die Gesellschaft liefere das eigens hergestellte Mittel an Apotheken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Doch die Umstellung sei nicht einfach gewesen.Laut VERBIO werde das eigene Bioethanol und Glycerin zu Desinfektionsmittel in der Krise verarbeitet. "Wir haben sofort nach Bekanntwerden der Knappheit von Desinfektionsmittel alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die technische Machbarkeit der Produktionsumstellung von Bioethanol als Kraftstoff zu Bioethanol als Basis für Desinfektionsmittel zu realisieren", erkläre Prof. Dr. Oliver Lüdtke, technischer Vorstand bei VERBIO.Eine sehr gute Sache in der Krise. Ab sofort laufe die Desinfektionsmittelproduktion auf Hochtouren, 40.000 Liter Desinfektionsmittel könne VERBIO nun pro Woche produzieren. Technologisch und logistisch sei das für das Unternehmen eine Herausforderung.Durch Ausgangssperren respektive -beschränkungen und dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Deutschland beziehungsweise Europa verspüre VERBIO beim herkömmlichen Geschäft mit Biokraftstoffen einen Einbruch. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie eingeschränkten privaten und geschäftlichen Mobilität sei zumindest vorübergehend mit einem Rückgang der im Verkehrsbereich benötigten Bioethanolmengen zu rechnen, heiße es von Unternehmensseite.Neueinsteiger warten jedoch eine klare charttechnische Bodenbildung ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link