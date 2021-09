Im Juli sind auch die Umsätze der hessischen Maschinenbaubetriebe mit dem sonstigen Ausland den fünften Monat in Folge zweistellig gestiegen. Mit der Euro-Zone sank der Umsatz allerdings nach vier Monaten mit zweistelligen Zuwächsen nun erstmals um 5,4 Prozent. Der Inlandsumsatz schwankt weiter stark und nahm den fünften Monat in Folge zu: im Juli um 3,7 Prozent.



Die Umsatzzuwächse der ersten sieben Monaten des Jahres 2021 betragen insgesamt 10,7 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Am stärksten ist mit plus 17,7 Prozent der Umsatz mit dem sonstigen Ausland gestiegen, gefolgt von der Eurozone mit Zuwächsen von knapp 10 Prozent. Der Inlandsumsatz hängt mit einem Zuwachs von 4,5 Prozent dagegen noch etwas hinterher.



Hinter diesen Zuwächsen verbirgt sich aber auch ein statistischer Basiseffekt: im vergangenen Jahr machten sich die Auswirkungen der Covid19-Krise mit beginnenden Lieferkettenschwierigkeiten in vielen Ländern und weltweiten Lockdowns in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 in zweistelligen Umsatzrückgängen deutlich bemerkbar. (29.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Während die Auftragseingänge aus dem Ausland im hessischen Maschinenbau im Juli den fünften Monat in Folge weiter zweistellig gestiegen sind, gab es bei den Inlandsorders mit einem Zuwachs von nur noch 3,3 Prozent erste Bremsspuren, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Landesverband Mitte, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt ist das Auftragspolster in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 für die hessischen Maschinenbauer weiterhin sehr komfortabel, denn die Bestellungen aus dem In- und Ausland stiegen um mehr als 20 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.