Um den neuen Mobilfunkstandard 5G und seine Nutzwerte für die Industrie erlebbar zu machen, zeigen zahlreiche Unternehmen aus dem Maschinenbau auf der Hannover Messe Anwendungsbespiele.



Hierzu hat die Deutsche Messe gemeinsam mit Partnerorganisationen in Halle 16 erstmals die 5G-Arena eingerichtet.



"Die Sonderfläche zum Thema 5G auf der Hannover Messe macht diese neue Technologie anschaulich. Zugleich bieten Diskussionsrunden und Fachvorträge die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und Dialog. Das ist für die Etablierung von 5G in der Industrie ein wertvoller Beitrag", betonte Heister.



Um den Herausforderungen der industriellen Umsetzung aus Sicht des Maschinen- und Anlagenbaus zu begegnen, gründet der VDMA für Mitgliedsunternehmen am 13. Mai die "VDMA 5G User Group Maschinenbau".



Ziel des branchenübergreifenden Gremiums ist es, die 5G-Themen aus Sicht des Maschinebaus zu vertreten. Dabei sollen 5G Use Cases beschrieben sowie Positionspapiere verfasst und aktuelle Gesetzesentwürfe kommentiert werden. (Pressemitteilung vom 01.04.2019)







