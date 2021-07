"Gerade die Corona-Pandemie hat Chinas Aufstieg einen kräftigen Schub verliehen, weil das Land sehr früh und nur sehr kurz betroffen war, während der europäische Absatzmarkt durch die Pandemie einen kräftigen Dämpfer erlitt. Eine starke wirtschaftliche Erholung in der EU könnte dafür sorgen, dass die Maschinenexporte aus Deutschland und anderen europäischen Ländern 2021 wieder stärker wachsen. Aber der langfristige Trend spricht klar für China", sagt Ackermann. "Deutschland und die EU sollten aber nicht nach Protektionismus rufen, sondern dieser Herausforderung mit marktwirtschaftlichen Maßnahmen begegnen. Dazu müssen wir unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Gleichzeitig sollte die EU die handelspolitischen Instrumente neu ausrichten und etwa den Binnenmarkt vor subventionieren Wettbewerbern aus China schützen sowie Maßnahmen zur Öffnung der chinesischen Märkte für öffentliche Beschaffungen ergreifen", ergänzt er.



Maschinenbau profitiert auch von Chinas Aufschwung



Die Studie von VDMA und Swissmem zeigt andererseits auch, dass China in vielen Sektoren im Vergleich zu den internationalen Wettbewerbern noch immer zurückliegt. So kommen in der Volksrepublik im Durchschnitt nur 187 Industrieroboter je 10.000 Beschäftigte zum Einsatz. In den USA sind es 228 Industrieroboter, in Deutschland 346 und die Spitzenreiter Südkorea (868) und Singapur (918) liegen auf diesem Gebiet noch deutlicher vorn. Hier gibt es spürbaren Nachholbedarf, der gute Exportchancen verspricht. Laut einer der Studie zugrunde liegenden Umfrage unter 222 Mitgliedsfirmen schätzen rund 36 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer aus Deutschland und der Schweiz die Strategie "Made in China 2025" positiv für das eigene Geschäft ein.



Technologische Autarkie schafft zusätzliche Herausforderungen



Dementgegen steht allerdings, dass die Regierung in Peking eine technologische Autarkie im Maschinenbau anstrebt. Erhebliche Marktverzerrungen als Folge politischen Handelns sind ein strukturelles Element dieses Ansatzes. "Das Interesse der Maschinenbauindustrie am Markt China ist zwar ungebrochen und wir rechnen auch in der näheren Zukunft mit einem weiteren Ausbau der Aktivitäten der Unternehmen vor Ort. Chinas Hunger nach zuverlässigen, energieeffizienten und stärker vernetzten Maschinen und Anlagen ist groß, und der europäische Maschinenbau hat entsprechende Lösungen im Angebot", sagt Ackermann. "Gleichwohl sollte nicht vergessen werden, dass China in seinem Streben nach technologischer Autarkie immer stärker Einfluss auf Rahmenbedingungen, technologische Entwicklungen und sogar einzelne Marktsegmente nimmt, die unsere mittelständischen Firmen jetzt und in der Zukunft vor zusätzliche Herausforderungen stellen", warnt der VDMA-Außenwirtschaftsexperte.



Europa und China: Partner und Wettbewerber auf dem Weltmarkt



Die Wahrnehmung Chinas hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Zunächst ist China ein wichtiger wirtschaftlicher Partner und auch für den deutschen Maschinenbau von signifikanter Bedeutung. Das Land ist für die deutsche Investitionsgüterindustrie Exportmarkt Nummer 1 und steht auch als Standort für Auslandsinvestitionen an zweiter Stelle, jeweils hinter den USA. Insbesondere bei der Automatisierung und der Digitalisierung gibt es für den deutschen Maschinenbau noch erhebliche Potenziale auf dem chinesischen Markt. (07.07.2021/ac/a/m)





