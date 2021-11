Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (05.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz einer Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2021, die den Unternehmenserwartungen entspreche, würden die Varta-Zahlen von den Analystenschätzungen abweichen. Der verzögerte Start von neuen Kundenprojekten habe zu einem verringerten Umsatzwachstum geführt. Für das Gesamtjahr sei daher die Umsatzprognose leicht angepasst worden. Die EBITDA-Marge solle unverändert bei rund 30 Prozent liegen.Die Produktion von VARTA laufe an den eigenen Standorten seit Beginn der COVID-19-Pandemie ohne Unterbrechungen, Auswirkungen auf die Lieferketten seien nicht spürbar. Dennoch seien einige der Kunden negativ von den Langfristfolgen der Pandemie betroffen. Die Verzögerung der Lieferung von Rohstoffen oder Halbleitern hätten zu Produktionsausfällen geführt. Einige der größten Kunden hätten durch lokale Lockdowns an Standorten in Asien ihre Produktion zeitweise nicht aufrechterhalten können.Vor diesem Hintergrund lägen die 9-Monatszahlen unter den Markterwartungen, heiße es aus der Firmenzentrale. Für 2021 rechne VARTA daher nun mit einem Umsatzanstieg um 3,5 Prozent auf 900 Millionen Euro statt auf 940 Millionen Euro. Vom Umsatz sollten weiterhin rund 30 Prozent als bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) hängen bleiben, was absolut nun rund 275 Millionen Euro entspreche.Zur Erinnerung: In den Geschäftsjahren 2022 und 2023 bereite sich das Unternehmen auf eine große Wachstumsoffensive mit der neu entwickelten ultra-hochleistungsfähigen V4Drive-Zelle und dem Einstieg in das E-Mobility-Geschäft vor. Hierfür investiere der Konzern derzeit massiv. Erste Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus diesem Geschäftsfeld würden ab 2024 erwartet.Die mittel- und langfristigen Aussichten seien unverändert gut. Kurzfristig dürfte die Aktie aber unter Druck stehen. Die gesenkte Umsatzprognose sei ein gefundenes Fressen für die Pessimisten und Short-Seller. Daher dürfte nun auch der Bereich um 110 Euro wieder in den Fokus rücken. Hier habe der Kurs im laufenden Jahr mehrfach wieder nach oben gedreht. In dem Bereich verläuft eine wichtige charttechnische Unterstützung, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 05.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von VARTA befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".