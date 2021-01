Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

120,60 EUR -0,58% (08.01.2021, 08:47)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

120,00 EUR -5,44% (08.01.2021, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (12.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.In den ersten Handelstagen 2021 habe die VARTA-Aktie zur Freude der investierten Anleger ordentlich Boden gutmachen können. Der erste Kurs am 4. Januar habe bei 119,40 Euro gelegen, das Jahrestief am selben Tag bei 118,10 Euro. Dann habe die VARTA-Aktie angezogen. Auf dem Weg nach oben sei das Verlaufshoch aus dem November bei 125,10 Euro überwunden worden. Vier Tage später habe der Titel sein neues Jahreshoch bei 131,70 Euro erreicht. Für ein neues Allzeithoch (138,70 Euro) habe die Kraft aber nicht ausgereicht. Mit dem Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt zu Wochenbeginn sei den Bullen gestern die Puste ausgegangen. Für die VARTA-Aktie habe es geheißen es: Zurück auf Los! Der Kurs sei im Tief bis auf 118,80 Euro abgerutscht.Neuigkeiten habe es keine gegeben! Die VARTA-Aktie müsse sich nun oberhalb der 115-Euro-Marke stabilisieren. Sonst drohe aus charttechnsicher Sicht ein Rücksetzer in Richtung 100 Euro.Der deutsche Batteriehersteller agiere mit seinen kleinen Lithium-Ionen-Batterien am Puls der Zeit. Die Nachfrage sei enorm. "Der Aktionär" halte daher an seiner optimistischen Einschätzung fest. Investierte Anleger sollten vorerst dabeibleiben und auf ein erfolgreiches Comeback der Bullen setzen. Ein Stopp knapp unter 100 Euro sichere ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: