Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

111,40 EUR +0,86% (08.11.2021, 09:15)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,05 EUR +1,08% (08.11.2021, 09:01)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.(08.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Wachstumsstory bei VARTA habe einen Dämpfer erhalten. Die Aktie sei am vergangenen Freitag nach der Prognosesenkung in der Spitze um 20% eingebrochen. Neben der schwächeren Entwicklung im laufenden Jahr belaste auch der Ausblick auf die kommenden beiden Jahre.Der verzögerte Start von neuen Kundenprojekten habe beim Ellwanger Konzern zuletzt zu einem verringerten Umsatzwachstum. Vor diesem Hintergrund habe der deutsche Batteriehersteller die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt.Weitere Details und Hintergründe zu den neuen Prognosen gebe es mit den endgültigen Q3-Zahlen am Donnerstag (11. November). Dann dürfte Vorstand Herbert Schein auch weitere Informationen zum Einstieg ins E Elektromobilität-Geschäft geben. Hierfür investiere der Konzern derzeit massiv. Erste Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus diesem Geschäftsfeld würden ab 2024 erwartet.Durch den geplanten Einstieg in das Elektromobilität-Geschäft würden die langfristigen Aussichten weiterhin gut bleiben. Es dürfte allerdings eine Weile dauern, bis das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstory zurückkehre und sich die VARTA-Aktie wieder nachhaltig nach oben lösen könne. "Der Aktionär" sei daher nach den Zahlen vorerst wieder an die Seitenlinie gewechselt, werde aber wie gewohnt auf mögliche Trading-Chancen bei der VARTA-Aktie hinweisen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: