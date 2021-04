Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,80 EUR -0,08% (21.04.2021, 12:54)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,20 EUR -0,04% (21.04.2021, 13:10)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (21.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der VARTA-Aktie sei zuletzt Ruhe eingekehrt. Nach enorm starken Kurssprüngen zwischen Januar und März sei der Wert in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Seit letztem Freitag stehe der Titel aber wieder unter hohem Verkaufsdruck und drohe jetzt weiter abzustürzen. Diese Marke müsse heute halten.Die VARTA-Aktie habe eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich. Die großen Kursgewinne im Januar seien bis Mitte Februar schnell abverkauft worden. Nach einem erneuten Erholungsversuch Mitte März sei es um VARTA aber ruhig geworden.Seitdem der Wert vor rund drei Wochen an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei 136 Euro abgeprallt sei, sei er bis zum 12. März an die 200-Tage-Linie bei 118,31 Euro gefallen. Nachdem diese Unterstützung erfolgreich getestet worden sei, habe der Kurs nach einem weiteren Erholungsversuch gestern direkt an dieser Linie geschlossen.Bei der VARTA-Aktie ist heute Vorsicht geboten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Ein Bruch des GD200 wäre ein starkes technisches Verkaufssignal. Anleger müssten sich dann auf kurzfristige Rücksetzer einstellen. (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link