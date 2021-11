XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (19.11.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Das Vertrauen ist angekratzt - AktienanalyseNicht nur die Börsianer, auch viele Analysten reagierten mit blankem Entsetzen auf die Quartalszahlen und die Prognose von VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Investmentbank Kepler Cheuvreux etwa habe das Kursziel von 96 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "reduce" belassen. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser habe VARTA von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 119 auf 84 Euro gesenkt. Ein gänzlich vernichtendes Urteil fälle die DZ BANK, indem sie die Papiere um gleich zwei Stufen von "kaufen" auf "verkaufen" herabgestuft habe und den fairen Wert nur noch bei 90 statt bei 145 Euro sehe. Auch die jüngsten Insiderverkäufe von Aufsichtsratschef Michael Tojner würden nicht gerade für Vertrauen sorgen, auch wenn die Aktien aus einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm stammen würden.VARTA bleibt angesichts der Gemengelage ein klarer Short-Kandidat, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2021)Börsenplätze VARTA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:119,70 EUR +2,57% (19.11.2021, 11:06)