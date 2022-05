Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (30.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA habe die Jahresprognosen trotz des schwachen Jahresauftakts bestätigt. Die Hoffnung des Batterieherstellers ruhe auf einer spürbaren Belebung des Geschäfts im zweiten Halbjahr. Analysten und Investoren seien skeptischer geworden. Die Aktie sei abgerutscht. Mit dem Stimmungswechsel am Markt ändere sich das Bild - zumindest etwas."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Der VARTA-Vorstand erwarte im zweiten Halbjahr neue Produkteinführungen der Kunden, die die jüngste Nachfrageschwäche bei den sonst so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen beenden solle.Mit den Einnahmen sollten die Wachstumsoffensive und der Einstieg in das E-Mobility-Geschäft finanziert werden. Während erste Umsätze aus diesem Bereich erst ab dem Jahr 2024 erwartet würden, würden die Kosten für den Produktionsanlauf dieser großen Zellen schon jetzt belasten.Ansonsten bleibt alles wie gehabt: VARTA muss die passenden Zahlen präsentieren, um die Zweifel am Erreichen der Jahresprognosen zu zerstreuen und weitere Details zur geplanten E-Offensive nachlegen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link