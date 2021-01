XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

126,50 EUR +5,33% (20.01.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

127,50 EUR +1,59% (21.01.2021, 08:08)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (21.01.2021/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Analysten von Stifel Europe würden bei VARTA zwar weiterhin zunehmende Konkurrenz aus Asien befürchten. Die viel zitierten Shortseller würden sich beim deutschen Batteriehersteller allem Anschein nach jedoch auf dem Rückzug befinden. Das Chartbild der VARTA-Aktie helle sich gleichzeitig wieder auf. Die MDAX-Aktie nehme mehr und mehr Fahrt auf.Es sei kein Geheimnis, dass bei VARTA viele Shortseller aktiv sind, also auf fallende Kurse bei der Aktie setzen würden. Die Shortquote habe zu Jahresbeginn noch bei knapp 9% gelegen. In den letzten Tagen komme aber Bewegung in die Sache. Aktuell liege der Wert bei nur noch 8,2%.Man sollte die jüngste Entwicklung nicht überbewerten. Die VARTA-Aktie habe sich allerdings gleichzeitig mit den Eindeckungskäufen der Hedgefonds von ihrem Verlaufstief bei 110,60 Euro lösen können. Mit dem nachhaltigen Sprung über das November-Hoch bei 125,10 Euro wären die Bullen wieder am Drücker. Der nächste Halt sei das Verlaufshoch vom 8. Januar bei 131,70 Euro. Würden die Shorties ihren Rückzug fortsetzen, wäre ein Durchmarsch bis zum Allzeithoch vom 3. September bei 138,70 Euro durchaus möglich. Es bleibe spannend, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: