Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,35 EUR +0,13% (24.11.2021, 08:37)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,00 EUR -1,58% (23.11.2021, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (24.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Tag vor der Prognosesenkung (4. November) habe die VARTA-Aktie im Tief bei 128,00 Euro notiert, sich am Ende bei 129,95 Euro aus dem Handel verabschiedet. Mit dem Handelsstart nach dem überarbeiteten Ausblick bei 111,10 Euro sei eine Kurslücke (Gap) entstanden. Mittlerweile laufe eine Gegenbewegung. Gehe es nach Analyst Jose Asumendi von J.P. Morgan, dürfte diese noch eine Weile andauern.Nach der überraschenden Prognoseanpassung sei die VARTA-Aktie Anfang November im Tief auf 99,70 Euro abgerutscht, habe sich dann aber bei 110,85 Euro aus dem Handel verabschiedet. Im Anschluss habe sich die Aktie schnell von den Tiefstständen lösen können. Unterstützung hätten die Bullen von J.P. Morgan bekommen.Anders als viele seiner Kollegen, deren Kursziel im Durchschnitt bei unter 100 Euro liege, sehe J.P. Morgan-Experte Asumendi die Aktie erst bei 140 Euro fair bewertet. Ein Ziel, dass die Aktie aus seiner Sicht bis Dezember 2023 erreicht könnte. Zur Erinnerung: Ab dem Jahr 2024 wolle VARTA mit seiner V4Drive-Hochleistungsbatterie im Bereich der E-Mobilität in die Massenproduktion einsteigen.Durch die Kaufstudie könnte die Aktie kurzfristig dennoch weiter Auftrieb erhalten. Anleger, die den Kursrutsch nach der Prognosesenkung aktiv zum Aufbau einer Trading-Position genutzt hätten, würden daher weiter auf ein Schließen der Kurslücke setzen, die Position aber mit einem recht engen Stopp absichern. Anleger mit Weitblick würden vorerst abwarten."Der Aktionär" bleibt am Ball, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 24.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link