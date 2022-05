Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (16.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die angekündigte Wachstumsoffensive mit dem Einstieg in das E-Mobility-Geschäft sorge bei VARTA mittelfristig zwar weiter für Fantasie. Aufgrund der kurzfristigen Nachfrageschwäche bei den sonst so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen würden allerdings immer mehr Anleger und Analysten am Erreichen der Planvorgaben für 2022 zweifeln."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Um die eigenen Planvorgaben im laufenden Jahr erreichen zu können, müsse sich VARTA im Laufe des Jahres ordentlich strecken.Zur Erinnerung: Im Gesamtjahr rechne VARTA-Finanzvorstand Armin Hessenberger mit einem Umsatzanstieg auf 950 Millionen bis eine Milliarde Euro (Vorjahr: 902,8 Millionen Euro). Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBITDA) dürfte mit 260 bis 280 Millionen Euro allerdings unter den knapp 283 Millionen aus dem Vorjahr bleiben.Der Batteriehersteller setze dabei auf neue Produkteinführungen der Kunden, die im zweiten Halbjahr zu einer deutlichen Geschäftsbelebung beitragen sollten. "Aktionär"-Leser würden wissen: Die Einnahmen sollten helfen, den Einstieg in die E-Mobilität zu finanzieren.Die Aktie sei nach den Q1-Zahlen zwischenzeitlich auf ein neues Jahrestief von 67,88 Euro abgerutscht. Im Rahmen der allgemeinen Gegenbewegung bei DAX und Co habe sich der Kurs im Anschluss aber wieder von den Tiefstständen lösen können. Frische Analystenstimmen könnten die Erholung ausbremsen. Weitere Details zur geplanten E-Offensive dürften der Aktie dagegen frische Impulse geben. Die Volatilität dürfte weiter recht hoch bleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 16.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)