Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,15 EUR -3,99% (15.09.2021, 11:05)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,95 EUR -5,07% (15.09.2021, 11:50)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (15.09.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Aktien von VARTA seien auf den tiefsten Stand seit vier Monaten abgerutscht. Nachdem zum Wochenstart die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie unterschritten worden sei, gebe es nun Gegenwind aus den USA. Investoren hätten sich von der gestrigen Apple-Produktpräsentation dem Vernehmen nach etwas mehr erwartet.Apple habe am Vortag unter anderem das iPhone 13 und eine neue Generation der Apple Watch vorgestellt. Was auf dem Event gefehlt habe, sei die Ankündigung einer neuen Generation des AirPod gewesen. Die Vorstellung eines neuen schnurlosen Kopfhörers, für den VARTA bislang als Zulieferer der Knopfzellen bekannt sei, hätte frische Impulse gebracht. Schlussendlich bleibe hier die Hauptfrage, ob das Unternehmen die hohen Margen in diesem Geschäft nachhaltig halten könne."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Die mittel- und langfristigen Aussichten bei VARTA seien unverändert gut. Kurzfristig würden der Aktie aber weiter die positiven Impulsgeber fehlen. Der Chart sei angeschlagen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link