Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (23.03.2020/ac/a/t)







Krefeld (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Im letzten Jahr habe sich der Kurs der einst biederen VARTA AG fast verfünffacht und eine geradezu schwindelerregende Bewertung erreicht, die einen Einstieg nach Value-Kriterien unmöglich gemacht habe. Inzwischen habe sich die Aktie infolge der Corona-Krise aber von der Spitze weg mehr als halbiert, wodurch sich nun eine unverhoffte Einstiegschance biete.Denn klammere man mögliche temporäre Corona-Effekte einmal aus, seien die Schwaben bärenstark aufgestellt. Im mit gut 80% Umsatzanteil größeren Geschäftsfeld Microbatteries profitiere VARTA insbesondere vom Boom der wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfzellen für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer und sei hier mit Marktanteilen von bis zu 50% klarer Weltmarktführer. Im kleineren Geschäftsfeld Power & Energy nehme der Konzern als Hersteller von Energiespeicherlösungen für private und gewerbliche Anwendungen ebenfalls eine führende Position ein. In Zahlen ausgedrückt, spiegele sich dies 2019 in einem Umsatzplus von 34% auf 364 Mio. Euro und einem EBITDA-Anstieg um 95% auf 98 Mio. Euro wider.Und gehe es nach dem Vorstand, dann solle sich das Wachstum sogar noch beschleunigen. Gerade bei Mini-Akkus für Kopfhörer dürfte der Markt mit derzeit 30% Zuwachs pro Jahr erst am Anfang eines langen Booms stehen. Ähnlich sehe es im Bereich Hörgeräte aus, der zum einen vom Trend zu wiederaufladbaren Batterien und auch ganz allgemein von der zunehmenden Alterung der Bevölkerung profitiere. Nicht minder gute Perspektiven tun sich im Segment Power & Energy auf, aktuell vor allem durch die Umstellung vieler Haushaltsgeräte von Kabel auf Akku, und mittelfristig natürlich auch durch Megatrends wie die Energiewende und Elektromobilität, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Als Achillesferse von VARTA könne man allenfalls die Konkurrenz aus Fernost ausmachen. Dieser begegne der Konzern einerseits durch einen umfassenden Patentschutz - gegen etwaige Verletzungen würden die Schwaben gerade prozessieren - und zudem durch anhaltende Innovationen, wie aktuell eine neue Zellgeneration, die erneut einen Industriestandard setzen solle. Und durch den letztjährigen Rückkauf der cashflow-starken Consumer-Sparte (rd. 300 Mio. Euro Umsatz) werde sich der Spielraum für weitere Investitionen noch erhöhen.Da die Experten von "Der Anlegerbrief" mittelfristig keine größeren Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäft sehen, erwägen sie einen Einstieg in die VARTA-Aktie. (Ausgabe 11 vom 21.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link