Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

109,50 EUR +2,34% (05.03.2021, 15:14)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

108,60 EUR -0,91% (05.03.2021, 15:00)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (05.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie sei nach einem verhaltenen Ausblick auf das laufende Jahr deutlich in die Knie gegangen. Die v.a. psychologisch wichtige 100-Euro-Marke rücke immer näher. Der Blick auf die Analystenschätzungen zeige ein eindeutiges Bild. Kaufempfehlungen gebe es derzeit keine. Von den acht Experten, die die VARTA-Aktie im Blick hätten, würden vier empfehlen, das Papiere des deutschen Batterieherstellers zu verkaufen. Die anderen vier Strategen stünden dem Titel neutral gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel aller acht Profis betrage 109,50 Euro. Soll heißen: Aus Sicht der Analysten sei die VARTA-Aktie aktuell absolut fair bewertet.Frischen Schwung könnte die VARTA-Aktie bekommen, wenn der Ellwanger Konzern die marktreife Übertragung seiner innovativen Technologie auf größere Zellformat gelinge. Diese könnten dann in Zukunft auch in Elektroautos und stationären Batteriespeichern eingesetzt werden - also in den boomenden Wachstumsmärkten schlechthin. Doch das sei noch (!) Zukunftsmusik.Mit dem erfolgreichen Ausbau der Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate könnte der Konzern der VARTA-Aktie mittelfristig wieder neue Fantasie einhauchen. Kurzfristige Impulsgeber seien ansonsten eher Mangelware. Anleger mit Weitblick sollten ruhig bleiben und schwache Tage im unteren Bereich der Seitwärtsrange zwischen 100 und 125 Euro zum Einstieg nutzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: