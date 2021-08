XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (17.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Für die seit einigen Tagen schwer unter Druck stehenden VARTA-Aktie sei die Talfahrt am Montag weitergegangen. Seit Mitte vergangener Woche summiere sich der Verlust damit schon auf mehr als ein Fünftel. Am Freitag habe ein enttäuschender Halbjahresbericht des deutschen Batterieherstellers für Ernüchterung und ein Kursminus von 10% gesorgt. Zuletzt hätten sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet. Die Meinungen zur VARTA-Aktie würden jedoch weit auseinandergehen.Das charttechnische Bild bei der VARTA-Aktie habe sich zuletzt massiv eingetrübt. Nachdem sie bereits unter der 21-und der 50-Tage-Linie für den kurz- und mittelfristigen Trend notiere, sei sie zuletzt auch unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Diese sei sehr wichtig. Sollte sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben, sollte diese schnell zurückerobert werden. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze VARTA-Aktie: