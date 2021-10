XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,00 EUR +2,98% (07.10.2021, 09:09)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,35 EUR +0,44% (07.10.2021, 09:24)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (07.10.2021/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA mache den nächsten Schritt: Der Batteriehersteller habe den Bau großer Lithium-Ionen-Rundzellen für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) angekündigt. "Wir glauben, dass unsere Rundzellenformate aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften hervorragende Alternativen für den Bau von batterieelektrischen Fahrzeugen im Performance-Bereich darstellen", so Vorstand Herbert Schein. Frische Impulse für die zuletzt gebeutelte VARTA-Aktie.Mit der VARTA-Aktie sei in den letzten Wochen wenig zu holen gewesen. Im Vorfeld der Halbjahreszahlen sei der Kurs noch auf ein Verlaufshoch bei 165,90 Euro gestiegen. Zahlen und Ausblick hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Anleger hätten allem Anschein nach jedoch etwas mehr erwartet. Den Bullen sei die Luft ausgegangen. Der Kurs sei wieder deutlich zurückgefallen. Im angeschlagenen Marktumfeld habe die VARTA-Aktie ein neues Verlaufstief bei 110,30 Euro markiert. Mittlerweile habe sich der Kurs oberhalb dieser Marke stabilisieren können. Mit der aufgefrischten "Elektromobilitäts-Fantasie" könnte die VARTA-Aktie nun eine Gegenbewegung starten. Risikobewusste Anleger könnten daher eine erste Trading-Position starten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: