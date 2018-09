XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

27,5122 EUR -0,61% (03.09.2018, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

27,64 EUR 0,00% (03.09.2018, 16:47)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (03.09.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) waren zuletzt auffällige Insiderverkäufe zu beobachten.Die VGG GmbH, eine Tochter der Schweizer Montana Tech Components, die dem Aufsichtsrat Dr. Michael Tojner gehört, hat am 30.08.2018 ein Paket von 35.712 VARTA-Aktien zum Kurs von 27,44 EUR und am 31.08.2018 7.400 Stück zum Kurs von 27,68175 EUR verkauft. Das Transaktionsvolumen lag entsprechend bei 979.945,82 EUR und 204.872,63 EUR.Wie das Unternehmen am 28.08.2018 mitteilte, ist es auf dem besten Weg, auch in 2018 ein erfolgreiches Geschäftsjahr abzuschließen. Der Konzernumsatz in H1 ist erneut zweistellig um 12% auf 134 Mio. EUR gewachsen. Das bereinigte EBITDA lag mit 25,8 Mio. EUR um 33% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die bereinigte EBITDA-Marge ist um 3,0 Prozentpunkte auf 19,2% im Verhältnis zum Umsatz gestiegen.Gerhard Orgonas, Aktienanalyst der Berenberg, hat in einer Analyse vom 28.08.2018 das Kursziel nach "starken Quartalszahlen" von 26,00 auf 30,00 Euro erhöht und sein "buy"-Votum bestätigt. Er habe seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 10% angehoben.