Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

106,10 EUR -0,05% (18.01.2022, 08:55)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

105,90 EUR -0,19% (17.01.2022, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.01.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Jahresstart 2021 bei VARTA habe es in sich gehabt: Ende Januar habe ein Short Squeeze die Aktie auf ein Allzeithoch bei 181,30 Euro getrieben. Im Anschluss sei der Kurs aber wieder deutlich zurückgefallen und habe dieses Niveau seitdem nicht mehr erreicht. Gut zwölf Monaten später notiere die Aktie über 40 Prozent tiefer.Auf dem aktuellen Niveau werde es eng für die VARTA-Bullen - zumindest aus charttechnischer Sicht. Rutsche der Kurs nachhaltig unter die Marke von 105 Euro, drohe ein schneller Rücksetzer bis 99 Euro. Die nächste Unterstützung warte dann erst wieder im Bereich des Verlaufstiefs aus dem Juni 2020 um 90 Euro.Frische Impulse seien zunächst nicht zu erwarten. Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr gebe es offiziell erst Ende März. Im November habe der Batteriehersteller seine Planvorgaben für 2021 absenken müssen. Weitere Details zum Einstieg mit der innovativen V4Drive-Zelle in das E-Mobility-Geschäft habe der Vorstand erst für das Frühjahr in Aussicht gestellt."Der Aktionär" bleibt am Ball, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 18.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link