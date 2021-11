Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,70 EUR +2,57% (19.11.2021, 11:06)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,45 EUR +2,49% (19.11.2021, 10:52)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (19.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der AktionärTV" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe sich deutlich von ihren Tiefstkursen lösen können, auf die sie nach der Prognosesenkung gefallen sei. Mit JP Morgan habe sich nun erstmals eine große Investmentbank mit VARTA beschäftigt und die Aktie zum Kauf empfohlen.Im Gegensatz zu den anderen Analysten, die beim Ellwanger Konzern mehrheitlich zum Verkauf raten würden und deren Kursziel im Durchschnitt deutlich unter dem aktuellen Kurs liege, hätten die Experten von JP Morgan die VARTA-Aktie mit einem Kursziel von 140 Euro versehen - und zwar bis Dezember 2023.Aber die US-Investmentbank gebe in der neuen, sehr ausführlichen Studie nicht nur ein "normales" Kursziel für VARTA an, sondern auch noch ein Kursziel für das sogenannte "Blue Sky Szenario". Das beinhalte den Einstieg in das Geschäft mit großen Batteriezellen für Elektroautos, in das VARTA bekanntlich einsteigen werde.Die Analysten von JP Morgan seien die ersten, die den Einstieg von VARTA ins Geschäft mit Batterien für Elektroautos in ihre Bewertung miteinfließen lassen würden. Es würden nicht die letzten gewesen sein. Die VARTA-Aktie sei schon seit drei Jahren eine laufende Empfehlung von Maydorn. Sein 12-Monats-Kursziel liege bei 260 Euro, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der AktionärTV" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link