Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

131,20 EUR -1,80% (24.03.2021, 08:18)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

133,90 EUR +1,67% (23.03.2021, 17:38)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (24.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA bleibe in Bewegung. Der Weltmarktführer für Hörgeräte- und Kopfhörerbatterien triebe die Entwicklung größerer Zellformate voran. Der Aktie sei damit neues Leben eingehaucht worden. Analysten würden jedoch vorerst weiter skeptisch bleiben. Kaufempfehlungen gebe es von Seiten der Experten daher weiterhin keine. Von den acht Experten, die die VARTA-Aktie im Blick hätten, würden vier empfehlen, das Papier zu verkaufen. Die anderen vier Analysten stünden dem Titel neutral gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel aller acht Profis betrage 110,50 Euro und liege damit rund 15% über dem aktuellen Niveau."Der Aktionär" habe zuletzt mehrfach darauf hingewiesen, dass der VARTA-Aktie mit dem Aufbau der Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate mittelfristig neue Fantasie eingehaucht werden könnte. Der Anfang sei gemacht. Vielleicht gebe es am 31. März mit der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses für 2020 weitere Details zur neuen Zelle im Format 21700 mit dem Namen VF4Drive und damit auch frische Impulse für die VARTA-Aktie, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze VARTA-Aktie: