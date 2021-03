Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (12.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Getrieben von Short-Eindeckungen habe die VARTA-Aktie am 28. Januar ein Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert. Am 18. Februar habe VARTA auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in seiner 135-jährigen Unternehmensgeschichte zurückgeblickt. Den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 werde der Batteriehersteller am 31. März veröffentlichen. Nach dem Short-Squeeze sei die Aktie mittlerweile wieder auf das laut Analysten faire Kursniveau zurückgekommen.VARTA sei 2020 um 140 Prozent auf 870 Millionen Euro gewachsen. Ohne die erstmalig konsolidierte VARTA Consumer liege der Anstieg bei rund 47 Prozent. Durch die Skalierung des Geschäftsmodells sei das operative Ergebnis schneller gewachsen als der Umsatz. Das bereinigte EBITDA sei um 145 Prozent auf 239 Millionen Euro gestiegen. Ohne das erstmalig konsolidierte Consumer-Geschäft liege der Anstieg bei rund 90 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge liege bei rund 27,5 Prozent (Vorjahr: 26,9 Prozent)."Alle Geschäftsbereiche haben den Erfolg des Vorjahres deutlich übertroffen. Wachstumstreiber bleiben weiter unsere kleinen, CoinPower genannten Lithium-Ionen-Zellen, die auf dem Markt weiterhin sehr stark nachgefragt werden", so Vorstand Herbert Schein bei der Präsentation der Zahlen. "Die Strategie, bei unseren Haushaltbatterien auf das Markengeschäft zu setzen, ist aufgegangen. Unter dem modernisierten Markenzeichen geht VARTA erstarkt in eine Zukunft, in der wir weiter wachsen und vor allem profitabel sein werden."Beim Umsatz dürfte der Batteriehersteller im laufenden Jahr rund 15 Prozent zulegen. Das Ergebnis solle deutlich stärker wachsen. Für das bereinigte EBITDA könnte zu Weihnachten ein Plus von mehr als 25 Prozent zu Buche stehen. Der Gewinn je Aktie dürfte sogar um rund 40 Prozent steigen.Frischen Schwung könnte die Aktie bekommen, wenn der Batteriehersteller die marktreife Übertragung seiner innovativen Technologie auf größere Zellformat gelinge. Diese könnten dann in Zukunft auch in Elektroautos und stationären Batteriespeichern eingesetzt werden - also in den boomenden Wachstumsmärkten schlechthin. Doch das sei noch (!) Zukunftsmusik. VARTA werde eigenen Angaben zufolge im vierten Quartal eine Pilotanlage zur automatisierten Produktion von größeren Batterieformaten am Standort Ellwangen in Betrieb nehmen.Mit dem erfolgreichen Ausbau der Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate könnte der Konzern der Aktie mittelfristig wieder neue Fantasie einhauchen. Vielleicht gebe es mit den endgültigen Zahlen Ende März frische Wasserstandsmeldungen zu dem Thema. Die laufende Gegenbewegung könne die Aktie daher durchaus noch bis zur oberen Begrenzung der Seitwärtsrange zwischen 100 und 125 Euro führen. (Analyse vom 12.03.2021)