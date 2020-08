XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

123,70 EUR +4,39% (19.08.2020, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

123,50 EUR +4,04% (19.08.2020, 16:39)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (19.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die LupeDas Papier des Ellwanger Unternehmens scheine derzeit nicht zu bremsen. Die VARTA-Aktie habe nach einem sehr schwachen Jahresstart eine fulminante Erholung hingelegt. Die Geschäfte des Batterieherstellers würden brummen und die Patentstreitigkeiten mit Samsung seien beilegt worden. Zuletzt habe VARTA die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Dies sei auch bei den Analysten gut angekommen.Am heutigen Mittwoch gewinne die VARTA-Aktie erneut mehr als 4% und sei damit der stärkste Wert des Tages im MDAX. Das Papier laufe damit direkt in Richtung des wichtigen Widerstands bei 129 Euro, der aus den Hochpunkten vom Dezember 2019 sowie dem kürzlich markierten Allzeithoch resultiere. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: