Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,40 EUR +7,86% (07.10.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

122,55 EUR +7,64% (07.10.2021, 21:30)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (07.10.2021/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Ellwanger Konzern dominiere mit seinen kleinen Lithium-Ionen-Akkus den Markt und profitiere dabei v.a. vom boomenden Geschäft mit Hörgeräten und kabellosen Kopfhörern. Größter Hoffnungsträger sei allerdings das Geschäft mit der Elektromobilität. Heute melde sich die VARTA-Aktie nach einer mehrwöchigen Abwärtsbewegung eindrucksvoll zurück.Intelligente Batterielösungen seien der Schlüssel zum Erfolg der Elektromobilität. Gefragt seien eine hohe Energiedichte, Schnellladefähigkeit und Flexibilität in der Bauweise. VARTA habe mit seiner V4Drive-Hochleistungsbatterie das passende Produkt entwickelt. "V4Drive wird darüber hinaus zusätzliche Performance-Qualitäten bieten. Damit ist es ideal für den Performance-Bereich der Automobilindustrie. Ein mit V4Drive-Zellen betriebenes Elektroauto wird in der Lage sein, große Distanzen zurückzulegen und gleichzeitig dynamischeres Fahren bieten - und es kann viel schneller geladen werden, als es heute möglich ist", so Vorstand Herbert Schein auf dem gestrigen Kapitalmarkttag.In welchem Umfang das Unternehmen bis Ende dieses Jahres in die Produktion von V4Drive einsteige, werde VARTA laut Schein je nach Kundennachfrage entscheiden. Weitere Details und Zahlen bleibe der deutsche Batteriehersteller dagegen schuldig.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von VARTA befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link