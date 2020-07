Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (20.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA zähle zum Wochenstart zu den zehn besten Aktien im MDAX. Bei dem Titel gehe es erneut 1,4 Prozent nach oben auf 98,35 Euro. Wie VARTA heute bekannt gegeben habe, solle das Werk im schwäbischen Nördlingen für die Produktion von Energiezellen für so genannte Wearables ausgebaut werden.Bei der Grundsteinlegung mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag habe VARTA-Chef Herbert Schein angekündigt, dass der Standort künftig die modernste Lithium-Ionen-Batteriezellenfabrik für diesen Wachstumsmarkt sein werde. Unter Wearables würden mit Technik ausgestattete Kleidungsstücke oder Geräte verstanden, die direkt am Körper getragen würden. Beispiele seien Fitnessuhren oder Brillen mit Displays.Der Batteriehersteller habe angekündigt, für den Ausbau der Lithium-Ionen-Technologie Neubauten in Nördlingen und im benachbarten Werk in Ellwangen in Baden-Württemberg zu errichten. Wie VARTA zum Jahresanfang aus Anlass des Baubeginns berichtet habe, sollten dadurch rund 600 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aufgrund der Corona-Krise habe die Grundsteinlegung verschoben werden müssen.Die VARTA-Aktie kämpfe aktuell hart mit der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke. Gute Unterstützung verleihe die 200-Tage-Linie, die derzeit bei knapp 90 Euro verlaufe. Zudem beflügle die vor kurzem veröffentlichte Einschätzung von Berenberg. Analystin Charlotte Friedrichs sehe das Kursziel bei 120 Euro und führe die Aktie weiter auf ihrer Liste der "Mid Cap Top Picks".Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät ebenfalls, die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link