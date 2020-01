Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

78,70 EUR -2,96% (14.01.2020, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

79,00 EUR -2,11% (14.01.2020, 11:16)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (14.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Die Sorgen um die zunehmende Konkurrenz aus China bei Batterien für Unterhaltungselektronik wollten nicht nachlassen. Am Dienstagvormittag gebe die VARTA-Aktie weiter nach. Allein seit vergangenem Dienstag habe das Papier des deutschen Batterieherstellers 40% verloren. Das werde aber nicht so weitergehen.Der Chart der VARTA-Aktie sei angeschlagen. Der Aufwärtstrend des vergangenen Jahres sei signifikant gebrochen. Heute sei zum ersten Mal seit Dezember 2018 auch die 200-Tage-Linie gestest worden, die bei 74,11 Euro verlaufe. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Kurs demnächst auch darunter falle. Nennenswerte Unterstützungen gebe es in der aktuellen Region nicht.Eine Gegenbewegung werde jedoch kommen, zumal sich in der vergangenen Woche zwischen 118 Euro und 102 Euro auch ein großes Gap gebildet habe. Die Frage sei, in welchem Zeitfenster der Kurs wieder in diese Regionen vorstoße.Ein Händler habe mit Blick auf die weiterhin starken Kursschwankungen zudem auf einen illiquiden Handel verwiesen. So sei der Streubesitz mit lediglich gut 16 Mio. Aktien gering."Der Aktionär" glaube weiterhin an VARTA, doch die Kurse dürften noch einige Zeit sehr volatil bleiben. Das Papier dürfte zum Objekt der Begierde von Tradern werden, entsprechend sei es derzeit nur für spekulativ eingestellte Anleger geeignet, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link