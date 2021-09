Tradegate-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:

2,71 EUR +6,48% (21.09.2021, 14:17)



NYSE MKT-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:

2,99 USD -7,72% (20.09.2021)



ISIN Uranium Energy-Aktie:

US9168961038



WKN Uranium Energy-Aktie:

A0JDRR



Ticker-Symbol Uranium Energy-Aktie:

U6Z



NYSE MKT (Amex)-Symbol Uranium Energy-Aktie:

UEC



Kurzprofil Uranium Energy Corp.:



Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das mit der Produktion, Erschließung und Exploration von Uran befasst ist und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können.



Das Unternehmen betreibt eine der größten historischen Datenbanken zur Urangewinnung und -erschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken hat das Unternehmen weit reichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erworben.



Die Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson, die über sämtliche Genehmigungen verfügt, liegt zentral zu all seinen Projekten im Süden von Texas. Dazu zählt auch das Projekt in Palangana mit Urangewinnung vor Ort (In-Situ-Recovery), in dem die Produktion gerade angelaufen ist, sowie das Projekt in Goliad, dem die Abbaugenehmigung erteilt wurde und das sich in den letzten Phasen des Produktionsgenehmigungsprozesses befindet. Das Unternehmen ist gut finanziert, um seine wichtigsten Erschließungsziele konsequent zu verfolgen. (21.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uranium Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) unter die Lupe.Die Uranaktien hätten in den vergangenen Tagen deutlich korrigiert. Der Uranpreis habe die 50-Dollar-Marke, die er Ende vergangener Woche erreicht habe, wieder preisgeben müssen. Doch angesichts der vorangegangenen Rally sei das nicht verwunderlich. Immerhin habe der Uranpreis binnen zwei Monaten rund 50 Prozent an Wert zulegen können. Doch sehe man sich das fundamentale Umfeld an, dann dürfte die Urannachfrage in den nächsten Jahren deutlich zulegen. Das jedenfalls meine Amir Adnani, CEO von Uranium Energy.Mit der Beschleunigung der Dekarbonisierung und der Nutzung sauberer Energie sehe sich die Kernenergie nicht nur einer steigenden Nachfrage vonseiten der amerikanischen Verbraucher, sondern auch vonseiten des Fernen Ostens gegenüber, habe Amir Adnani gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt. "China wird bis 2030 mehr Kernenergie erzeugen als die Vereinigten Staaten. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird sich das Profil der nuklearen Erzeugung und die Nachfrage nach Uran fast verdoppeln", so Adnani am Rande des Denver Gold Forums."Die Schlussfolgerungen der letzten Woche [der World Nuclear Association] lauteten, dass sich die Entwicklung von Uranprojekten verdoppeln müsse, um die Nachfrage in den nächsten 20 Jahren zu decken, und dass ein grundlegender Mangel an Uran bestehe", habe er gesagt. Adnani habe hinzugefügt, dass die Kernkraft eine sicherere und sauberere Alternative zu fossilen Brennstoffen sei, die wesentlich mehr "menschliche Opfer" verursachten.Während man in Deutschland an dem Ausstieg aus der Kernenergie festhalte, würden andere Länder auf neue Kernkraftwerke setzen - auch, um die Klimaziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Der Hauptgrund für den Anstieg des Uranpreises sei aber der Markteintritt des Sprott Uran ETC, der in den vergangenen Wochen bereits mehr als zwei Millionen Pfund Uran auf dem Spotmarkt gekauft und damit aus dem Markt genommen habe. Wenn dieser ETC auf dem Spotmarkt weiter zukaufe, dürfte sich der Uranpreis bald stabilisieren und die Uranaktien wieder in den Vorwärtsgang schalten. (Analyse vom 21.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Cameco, Uranium Energy.Börsenplätze Uranium Energy-Aktie: