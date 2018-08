Während die US-Technologiebörse NASDAQ von einem Allzeithoch zum nächsten klettere, würden laufend neue Tech-Unternehmen gelistet - mehr als 30 IPOs allein im laufenden Jahr, und viele davon mit bislang starker Wertentwicklung. Schon seit Längerem stehe deshalb die Diskussion über bereits zu hohe Bewertungen im Raum.



"Bei Degroof Petercam AM sehen wir noch keine Blasenbildung bei Tech-Aktien. Technologie ist ein bedeutender Teil unseres täglichen Lebens und für fast jeden von uns selbstverständlich geworden. Bedenkt man, dass der Technologiesektor einer der am stärksten diversifizierten Sektoren ist, steigt zwangsläufig auch die Nachfrage der Investoren und damit automatisch die Börsenbewertung vieler Titel. Technologie zählt zu den Sektoren mit den höchsten Cash Flows überhaupt", sage Quirien Lemey.



Er plädiere dafür, nicht zu verallgemeinern und von einem insgesamt zu teuren Tech-Sektor zu sprechen: "Sicherlich gibt es bereits hoch bewertete Sub-Sektoren, doch es gibt auch günstige Bewertungen und jede Menge Aktien zwischen den pauschalen Einstufungen 'teuer' und 'günstig'. Höhere Risikoprämien sind in vielen Fällen gerechtfertigt. Wir befinden uns nicht mehr in der 'Dotcom'-Ära, als es viele ungeprüfte Geschäftsmodelle gab und nur wenige Unternehmen wirklich profitabel waren. Im aktuellen Umfeld kann die aktive Einzeltitelauswahl ihre besonderen Stärken voll ausspielen."



Durch ihre hohe Bedeutung und intensive Verflechtung in den internationalen Handelsbeziehungen könnten Technologieunternehmen von den durch den US-Präsidenten ausgelösten internationalen Handelsspannungen besonders betroffen sein. "Sanktionen produzieren Verlierer auf beiden Seiten. Nehmen wir das Beispiel Chip-Hersteller. Der chinesische Telekomnetzwerkausrüster ZTE ist abhängig von High-End-Chips aus den Vereinigten Staaten, wurde aber vom US-Handelsministerium mit einer Ablehnungsanordnung vorübergehend für Zulieferungen gesperrt. Umgekehrt traf es den Chip- und Halbleiterhersteller Micron aus Idaho, indem die Regierung in Peking ein Importverbot für dessen bisherigen Hauptabsatzmarkt China verhängte", sage der Fondsmanager.



Viele Anleger würden sich fragen, ob man angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen überhaupt in Tech-Aktien investieren sollte? Dazu Quirien Lemey: "Wir glauben, dass der Technologiesektor einer der besten Sektoren für ein langfristiges Investment ist. Denn die Innovationen und die Anzahl struktureller Wachstumstreiber sind in dieser Branche besonders hoch. Trotzdem sollte man sehr genau hinschauen und nicht einfach in den gesamten Markt investieren. Aktives Stock-Picking und profundes Research bleiben Schlüsselfaktoren für den Anlageerfolg im Tech-Segment".



Der Degroof Petercam-Experte investiere in vielversprechende, innovative Titel, auch wenn sie bereits höher bewertet seien, solange er glaube, dass deren Potenzial noch nicht vollumfänglich in den Kursen enthalten sei. Letztendlich müssten auch die großen Klassiker der Branche, also die FAANG-Aktien, keine schlechte Wahl sein, obwohl sie verstärkt im Kreuzfeuer der Regulierung stünden. "Große Wetten auf diese Titel sind allerdings nicht angebracht, allenfalls eine wohldosierte Beimischung aus Gründen der Diversifikation. Ein aktiver Managementansatz ermöglicht es, hier das angemessene Mischungsverhältnis zu identifizieren". (15.08.2018/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - International agierende US-Technologieunternehmen stehen zunehmend unter politischer und öffentlicher Beobachtung, so die Experten von Degroof Petercam.Auslöser seien eine Reihe von Vorfällen, die im Zusammenhang mit daten- bzw. marktmissbräuchlichem Verhalten lägen. Im Frühjahr habe Facebook im Zuge des Skandals um die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica im Zentrum der Kritik von Politikern, Daten- und Verbraucherschützern sowie der breiten Öffentlichkeit gestanden. Kürzlich habe die Europäische Union eine Rekordstrafe gegen Google wegen wettbewerbswidrigen Methoden in Bezug auf das Betriebssystem Android verhängt. Zudem fordere die Deutsche Netzagentur, Anbieter von Messaging- und E-Maildiensten einer gleichwertigen Regulierung wie Telekommunikationsanbieter zu unterwerfen.Amazon habe derweil in der Heimat mit Gegenwind zu kämpfen. US-Präsident Trump beschuldige das weltgrößte E-Commerce-Unternehmen, keine oder nur sehr wenig Steuern zu zahlen, das Postsystem der USA zu überlasten und Tausende von Einzelhändlern vom Markt zu verdrängen. Insgesamt spiegele sich das kritische Umfeld auch an der Börse wider. Amazon- und Google-Aktien hätten zuletzt kräftig eingebüßt - Facebook-Titel sogar bis zu 20 Prozent.