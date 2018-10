Der US-Tabakkonzern Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) habe im abgelaufenen dritten Quartal deutlich mehr als erwartet verdient. Der Gewinn je Aktie sei um USD 0,17 auf USD 1,44 geklettert. Analysten hätten lediglich mit USD 1,28 je Aktie gerechnet. Auch beim Umsatz seien die Erwartungen von USD 7,16 Mrd. übertroffen worden. Die Erlöse seien leicht um 0,4 Prozent auf USD 7,5 Mrd. gestiegen. Gestützt worden sei das Zahlenwerk von der starken Nachfrage nach E-Zigaretten und Tabakerhitzern.



In den USA habe gestern Abend noch der Finanzdienstleister PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) berichtet. Die Aktie habe dank guter Quartalszahlen und besseren Ausblicks nachbörslich um mehr als 6% zulegen können.



In Europa würden in Kürze die Quartalszahlen von Volvo (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689, Ticker-Symbol: VOL1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VOLVF) erwartet. Am Nachmittag werde in den USA der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) den Quartalsbericht vorlegen. (19.10.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) hat gestern unspektakuläre Quartalszahlen berichtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Umsatzplus von 6% habe die Erwartungen marginal verfehlt, der Kerngewinn pro Aktie habe ebenfalls um 6% zugelegt (auf USD 1,32). Der Konsens habe hier aber nur bei USD 1,29 gelegen.