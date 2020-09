In diesem Umfeld sollten sichere Häfen wie der Yen, der US-Dollar und der Schweizer Franken gefragt sein. Generell habe die japanische Währung in der Vergangenheit im Vorfeld von US-Präsidentschaftswahlen zur Stärke geneigt. Für den Euro würden hingegen kurzfristig die Risiken überwiegen, insbesondere aufgrund einer drohenden Verlangsamung der konjunkturellen Erholung infolge der zweiten Coronawelle. Ein schwächerer Euro würde weitere Interventionen der Schweizerische Nationalbank nach sich ziehen.



Über einen langen Zeitraum haben wir an dieser Stelle argumentiert, dass US-Unternehmen aufgrund ihrer fundamentalen Stärke überdurchschnittliches Aktienkurspotenzial besitzen, so die Experten von Swisscanto Invest. Vergleiche man beispielsweise die Eigenkapitalrentabilität des MSCI USA mit derjenigen der übrigen Regionen, sehe man einen großen Vorsprung der USA. Deshalb seien Investoren auch bereit, einen Bewertungsaufschlag zu zahlen. Die Experten von Swisscanto Invest würden bis auf weiteres von einer Fortsetzung dieser Entwicklung ausgehen. Allerdings würden sie sowohl vor als auch nach den Präsidentschaftswahlen eine erhöhte Unsicherheit erwarten, die sich auch am Aktienmarkt widerspiegeln dürfte. In der Vergangenheit habe der Aktienmarkt vor allem dann zu Konsolidierungen geneigt, wenn der Wahlausgang im Vorhinein offen gewesen sei. Jedoch habe er sich erholt, sobald die Verhältnisse klar gewesen seien, ungeachtet, welcher politischer Richtung der neue Präsident angehört habe.



Eine ähnliche Entwicklung würden die Experten von Swisscanto Invest auch diesmal erwarten, allerdings könnte die Volatilität höher ausfallen und länger andauern. Denn auch diesmal sei der Wahlausgang unklar. Die Experten von Swisscanto Invest würden zwar in ihrem Basisszenario davon ausgehen, dass Joe Biden als Präsident gewählt werde und die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit stellen würden, also klare Verhältnisse herrschen sollten. Allerdings stehe zu befürchten, dass ein Wahlverlierer Trump die Anerkennung des Ergebnisses so lange wie möglich hinauszögern werde. Die Experten von Swisscanto Invest würden den US-Aktienmarkt aufgrund dieses möglichen Szenarios derzeit als weniger attraktiv erachten.



Die Rohöl-Lagerbestände seien seit Juli sowohl in den USA als auch in der OECD gefallen. Dieser Trend werde sich nach Ansicht der Experten von Swisscanto Invest fortsetzen und sich positiv auf den Rohölpreis auswirken. Das Angebot werde nur schrittweise erhöht werden, da das Erdölkartell OPEC+ ihre Produktionskürzungen weiterhin aufrechterhalten werde. Insbesondere Saudi-Arabien sei bestrebt, die Vereinbarungen durchzusetzen und abweichende Länder zu Kompensationskürzungen zu verpflichten. Somit werde das globale Rohölangebot gemäß Schätzungen der US-Energiebehörde (EIA) zumindest bis zum 1. Quartal 2021 hinter der Rohölnachfrage zurückliegen, was zu sinkenden globalen Lagerbeständen führe. Nachdem die Nachfrage im April im Vergleich zu Jahresbeginn um rund 20 Prozent eingebrochen sei, habe der Zuwachs der Nachfrage seit dem Tiefpunkt wieder 15 Prozent betragen. Das Nachfragewachstum dürfte sich im Einklang mit der globalen Konjunkturerholung abschwächen, sodass die Rohölnachfrage erst im 2. Halbjahr 2021 das Vor-Corona-Niveau wieder erreiche.



Der Kupferpreis notiere im Jahresvergleich mittlerweile wieder im positiven Bereich. Mit der dynamischen Erholung der Konjunktur in China sei ein Nährboden für diesen Preisanstieg seit dem Tiefpunkt im März 2020 gelegt worden. Die Konjunkturerholung sei insbesondere durch lockere Finanzierungsbedingungen unterstützt worden. Das Social Financing, ein Maß für Kredit- und Liquiditätswachstum in der chinesischen Volkswirtschaft, habe sich im Jahresvergleich weiter beschleunigt. Das günstige Investitionsumfeld habe sich positiv auf die Kupfernachfrage und somit auch auf die Preise ausgewirkt. Durch das spekulative Interesse scheine der Anstieg der Kupferpreise etwas überzeichnet. Die Long-Positionierungen am Futures-Markt befänden sich mittlerweile auf historisch betrachtet hohem Niveau. Die Luft für einen weiteren Preisanstieg werde daher immer dünner, zumal sich auch die Dynamik der globalen Konjunkturerholung abschwächen werde. (30.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft überwindet allmählich die tiefe Delle der Coronakrise, so die Experten von Swisscanto Invest.Das Wachstum im 3. Quartal dürfte ohne Zweifel stark positiv ausfallen und einen Teil des Rückgangs der beiden vorangegangenen Quartale wieder aufholen. Zeitnahe Wirtschaftsdaten würden allerdings belegen, dass die Erholung an Kraft verliere. Einzelne Branchen wie beispielsweise Tourismus, Kultur und Sport würden nach wie vor stark unter den anhaltenden Kontakt- und Bewegungseinschränkungen leiden. Eine vollständige Rückkehr der wirtschaftlichen Aktivitäten auf das Niveau von vor der Coronakrise werde ohne Impfstoff deshalb kaum möglich sein. Um die negativen Effekte der Arbeitslosigkeit auf die Haushaltseinkommen und die Konsumtätigkeit abzufedern, bleibe es unabdingbar, dass die Fiskal- und Geldpolitik die wirtschaftliche Erholung großzügig alimentiere.Die US-Notenbank habe mit ihrer neuen Forward Guidance die Nullzinspolitik auf Jahre hinaus zementiert. Sie liefere damit eine Steilvorlage für alle anderen Notenbanken, die dadurch größeren Spielraum erhalten würden, um ihre expansive Geldpolitik noch lange Zeit fortzuführen oder noch zu verstärken. Befürchtungen, dass der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl umstritten sein und kein rasches Wahlergebnis vorliegen werde, würden die Aktienmärkte belasten. Der Yen dürfte von der "Japanisierung der Welt" - der relativen Angleichung der Welt an die expansive Geldpolitik Japans - profitieren und an Wert gewinnen.