- Treasuries: Steigende Infektionszahlen würden sich nicht gut mit politischer Untätigkeit vertragen. Bei anhaltender Unklarheit würden die Experten mit sinkenden Renditen rechnen, da die Anleger im Wunsch nach Sicherheit qualitativ hochwertige Anlagen wählen würden. Dies mache auch einen Teil der Aufwärtsbewegung der Renditen zunichte, die kürzlich die Hoffnung auf ein großes Steuerpaket der Demokraten angetrieben habe.

- Dollar: Auch der Dollar werde wahrscheinlich durch die Suche nach sicheren Anlagen und die gesunkene Wahrscheinlichkeit eines schnellen Konjunkturpakets gestützt werden.

- Aktien: Die Experten würden erwarten, dass risikoreichere Anlagen wie Aktien unter der Unsicherheit leiden würden.

- Credit: Auch Unternehmensanleihen könnten leiden - dank der ausdrücklichen Unterstützung durch die Zentralbanken allerdings in geringerem Maße als Aktien.



Natürlich dürften sich die Marktaussichten schnell ändern, sobald das Ergebnis feststehe - sowohl in Bezug auf das Weiße Haus als auch auf den US-Senat.



Über die einzelnen Anlageklassen und die Frage kurzfristiger Konjunkturprogramme hinaus werde das Ergebnis auch wichtige Auswirkungen auf breite Anlagethemen haben, nicht zuletzt auf den globalen Energiewandel und die Auswirkungen des Populismus auf unsere Politik.



Besonders im Fokus stünden hier die Beziehungen zu China, an dem sich die Regierung Trump seit Amtsantritt gerieben habe, und das wegweisende Pariser Klimaabkommen, das Washington verlassen habe. Nicht zuletzt sei COVID-19 auf längere Sicht von hoher Bedeutung, und die erfolgreiche Einführung eines Impfstoffs entscheide über die Rückkehr zu einer gewissen Normalität.



Auch wenn die Unklarheit frustriere: Sie spiegele nur die Unsicherheit wider, in der wir leben würden. Die Marktteilnehmer würden in den kommenden Stunden und Tagen die Nerven behalten und geduldig sein müssen. Aber man sollte nicht vergessen, dass Anleger eine wichtige Rolle in Fragen der Umwelt, der Unternehmensführung und bei sozialen Aspekten spielen müssten - unabhängig von den US-Wahlergebnissen und der Politik. Wir müssten die vielfältigen Herausforderungen in Angriff nehmen, mit denen die Welt konfrontiert sei, von der Pandemie über den Klimawandel bis hin zu strukturellem Rassismus. Untätigkeit sei keine Option. Aus dieser Überzeugung verfolgen wir bei LGIM das Ziel, durch verantwortungsbewusstes Investieren eine bessere Zukunft zu schaffen.



Zurück zu den Märkten: Während die US-Wahlen irgendwann entschieden sein würden, gebe es andere Ereignisse, die weiterhin für Unsicherheit sorgen würden, angefangen von der pandemischen Entwicklung bis hin zu den Brexit-Verhandlungen. Deshalb bleibt im Moment nichts anderes als unser langjähriges Mantra "wappnen statt orakeln" zu wiederholen, während wir uns darum bemühen, Risiken zu managen und Chancen zu nutzen, um die langfristigen Ziele unserer Kunden zu erreichen, so die Experten von Legal & General Investment Management. (04.11.2020/ac/a/m)





