ISIN: US91332U1016



A2QCFX



U



Unity Software Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen für die Entwicklung von Videospielsoftware mit Sitz in San Francisco. Unity wurde 2004 von dem Isländer David Helgason, dem Dänen Nicholas Francis und dem Deutschen Joachim Ante unter dem Namen Over the Edge in Kopenhagen gegründet und 2007 umbenannt. Unity ist vor allem für die Entwicklung der Spiel-Engine Unity bekannt, die zur Erstellung von Videospielen und anderen Anwendungen verwendet wird. Das Unternehmen verfügt über Büros in Europa, Nordamerika und Asien. Im Jahr 2020 wurden die von Unity erstellten Anwendungen von 2 Milliarden monatlich aktiven Nutzern verwendet, mit 1,5 Millionen monatlichen Erstellern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unity Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unity Software Inc. (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, NYSE Ticker-Symbol: U) unter die Lupe.Von ihrem Einbruch im Mai, als Tech-Highflyer abverkauft worden seien, habe sich die Unity Software-Aktie gut erholt. Mit dem jüngsten Kurssprung nach über den Erwartungen ausgefallenen Zahlen bilde sich nun klar ein neuer Aufwärtstrend aus. Der Verlust je Aktie von 0,02 USD sei zudem deutlich geringer gewesen als die Wall-Street-Experten mit 0,12 USD erwartet hätten.Getragen worden sei das Wachstums in Q2 von einem 63%-igen Anstieg des Segments "Operate Solutions". Dies sei sehr positiv zu werden, denn die Plattform, mit der Unity Software-Kunden ihre 3D-Kreationen monetarisieren würden, erwirtschafte rund 67% der Gesamtumsätze und liefere die stärksten Bruttomargen.Unity Software sei es zudem gelungen, auch außerhalb der Gaming-Branche weitere Kunden anzuziehen. So seien drei Automobilhersteller sowie Firmen aus dem Modebereich als Kunden gewonnen worden. Dies zeige deutlich, dass die 3D-Software von Unity Software auch abseits von Videospielen eingesetzt werden könne. Bereits im IPO-Prospekt habe das Unternehmen die Chancen in Gaming-fremden Branchen mit 17 Mrd. USD höher als im Kernbereich der Videospiele (12 Mrd. USD) beziffert.Die steigenden Verluste könnten mittelfristig die Kursentwicklung von Unity Software deckeln, auch wenn die Entwicklung unter dem Strich aktuell nicht im Fokus der Anleger stehe. Die jüngste Umsatzentwicklung zeige zudem klar, dass der Software-Konzern noch voll in einer dynamischen Wachstumsphase stecke. In einer virtuellen Welt, in der 3D-Assets in unterschiedlichen Branchen immer größere Bedeutung erhalten würden, bleibe die Unity Software-Aktie damit langfristig das beste Vehikel um den Zukunftstrend rund um das Metaverse zu besetzen. Anleger sollten dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)