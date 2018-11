Xetra-Aktienkurs United Technologies-Aktie:

Kurzprofil United Technologies Corp.:



United Technologies Corp. (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX) mit Sitz in Hartford, Connecticut, bietet Hightech-Produkte und -Dienstleistungen für die Bauindustrie sowie für den Luft- und Raumfahrtsektor an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Technologies Corp. (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX) unter die Lupe.Die Titel "Champions", "Kings" oder "Aristokraten" stünden für ganz besondere Aktien. Nur Werte, die über einen langen Zeitraum ihre Dividende gesteigert dürften, würden zu einer der erlesenen Gruppen zu gehören behaupten. Um sich als Dividendenaristokrat betiteln zu können, müsse die Ausschüttung je Aktie über 25 Jahre in Folge erhöht worden sein. United Technologies stehe kurz vor dieser wichtigen Schwelle.Das Unternehmen habe ein breites Spektrum an Branchen, in denen es tätig sei. Neben der Raum- und Luftfahrt sei United Technologies auch im Bereich von Sicherheitssystemen aktiv. Zu den Großkunden zähle dabei vor allem die US-Regierung sowie die NASA oder auch Großbanken. Dabei würden die Geschäfte hervorragend laufen. Bei den Quartalszahlen habe das Unternehmen eine Gewinnsteigerung von 1,73 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum auf 1,93 USD je Aktie verzeichnen können. Auch der Umsatz sei dabei kräftig von 15,06 auf 16,51 Mrd. USD gestiegen.An den guten Geschäften lasse United Technologies seine Aktionäre auch teilhaben. Auf das Gesamtjahr habe man 2,82 USD je Aktie an Anteilseigner ausgeschüttet. United Technologies verfolge aber schon seit langem eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik. In den letzten 24 Jahren habe man kontinuierlich die Ausschüttung erhöht. Auch für die nächsten Jahre werde mit weiteren Erhöhungen gerechnet. Damit sollte es dem Konzern gelingen, in den erlesenen Kreis der Dividendenaristokraten aufzusteigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Technologies-Aktie: