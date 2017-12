Tradegate-Aktienkurs United Technologies-Aktie:

Kurzprofil United Technologies Corp.:



United Technologies Corp. (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX) mit Sitz in Hartford, Connecticut, bietet Hightech-Produkte und -Dienstleistungen für die Bauindustrie sowie für den Luft- und Raumfahrtsektor an. Weitere Informationen und einen Webcast finden Sie im Internet unter http://www.utc.com.

(06.12.2017/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - United Technologies-Aktienanalyse von Analyst Richard Radbourne von Atlantic Equities:Laut einer Aktienanalyse rät Richard Radbourne, Analyst bei Atlantic Equties, nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien von United Technologies Corp. (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX).Die Analysten von Atlantic Equities sind der Auffassung, dass es bei United Technologies Corp. in 2018 zu einem Umschwung in der Geschäftsentwicklung kommt.Im Zuge einer Erhöhung der Ergebnisschätzungen veranschlagt Analyst Richard Radbourne für die United Technologies-Aktie ein Kursziel von 145,00 USD.Die Aktienanalysten von Atlantic Equities stufen in ihrer United Technologies-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "overweight" hoch.