Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.400 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 58 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (21.12.2018/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - United Internet hofft auf 2019 - ChartanalyseGlücklicherweise ist 2018 in wenigen Tagen vorbei und Anleger in der United-Internet-Aktie (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) können auf ein besseres 2019 hoffen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Ausgehend vom Jahreshoch bei 59,80 EUR seien die Kurse in den vergangenen zwölf Monaten bis auf ein aktuelles Tief bei 34,14 EUR zurückgefallen. Dabei sei es zuletzt sehr schwungvoll zur Sache gegangen, bevor sich die Aktie ab Ende Oktober habe stabilisieren können. Eine vollständige Bodenbildung sei den Käufern aber noch nicht gelungen.AusblickNach der Stabilisierung bis in den Dezember hinein scheinen zumindest kurzfristig die Verkäufer in der United-Internet-Aktie wieder zurück zu sein. Aus charttechnischer Sicht drohe ein bärischer Ausbruch aus dem sich zuletzt gebildeten Dreieck. Infolgedessen könnten die Kurse noch einmal in den Unterstützungsbereich ab 35,74 EUR vordringen. Von hier an bis hin zu 34,40 EUR wären die Bullen in der Pflicht, würden diese einen mittelfristigen Boden ausbilden wollen. Falls dies nicht gelinge, würden Abgaben auch unter 30 EUR drohen. Bei einem direkten Kursausbruch über 38,27 EUR würden die Chancen auf nochmalige Erholungsgewinne in Richtung 42 EUR steigen. (Analyse vom 21.12.2018)Börsenplätze United Internet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:37,07 EUR -1,15% (21.12.2018, 08:32)