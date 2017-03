Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (28.03.2017/ac/a/t)







Montabaur (www.aktiencheck.de) - Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) beteiligt sich - über die United Internet Investment Holding GmbH - im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 29,93% an der rankingCoach GmbH, einem führenden Anbieter von cloudbasierten Online-Marketing-Lösungen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:rankingCoach, mit Hauptsitz in Köln, wurde 2014 von der heutigen Unternehmensleitung Daniel Wette, Marius Gerdan und Thomas Meierkord aus einer großen Online Marketing Agentur ausgegründet. Finanziert wurde die Firma hauptsächlich durch das in der Schweiz ansässige Family Office "Wecken & Cie.".Heute betreut ein internationales Team von über 60 Spezialisten von Köln (Deutschland) und Arad (Rumänien) aus kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in 11 Sprachen und 24 Ländern. Dabei vertreibt rankingCoach seine Produkte sowohl direkt an Endkunden und Agenturen als auch indirekt über internationale Partner wie z. B. Hosting-Anbieter, Telekommunikationsunternehmen und Verlage."Sichtbarkeit" im Internet und Online Reputation beeinflussen wesentlich den Geschäftserfolg kleiner und mittlerer Unternehmen. rankingCoach bietet diesen Unternehmen zielgruppengerecht bezahlbare, webbasierte Lösungen aus den Bereichen Suchmaschinenmarketing (SEM), Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Social Media. Der anstehende Launch der "rankingCoach Suite" wird die verschiedenen Angebote des Unternehmens auf einer zentralen Cloud-Plattform zusammenführen.Mit der Kapitalerhöhung sollen insbesondere die technische Produktentwicklung, der Ausbau der Services sowie die Internationalisierung weiter vorangetrieben werden."Benutzerfreundlichkeit und einfache Bedienbarkeit von cloudbasierten Lösungen sind entscheidende Faktoren beim Wettbewerb um kleine und mittlere Unternehmen", sagt Frank Krause, Finanzvorstand der United Internet AG. "Genau dies hat rankingCoach mit seinen Online-Marketing-Lösungen geschafft. Mit unserem Investment möchten wir aktiv dabei helfen, dieses erfolgreiche Modell weiter zu entwickeln. Zudem ergänzt die rankingCoach Suite ideal das 1&1 Produkt-Portfolio an Cloud-Applikationen für kleine und mittlere Unternehmen", fasst Frank Krause die Gründe für die Beteiligung sowie die Kooperation zusammen.Die Transaktion steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.