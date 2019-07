Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (02.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Bis Juni 2018 sei es bei United Internet steil nach oben gegangen, doch was gefolgt sei, sei ein langer, schmerzhafter Abstieg gewesen, der den Aktienkurs mehr als halbiert habe. Wesentlicher Grund: Der Bieterstreit um die 5G-Frequenzen, der die Aktionäre von United Internet und 1&1 Drillisch gleichermaßen hart treffe. Jetzt habe auch noch die Deutsche Bank ihr Kursziel von 56 auf 40 Euro reduziert. Die Aktie sei am heutigen Handelstag auf ein neues Jahrestief gerutscht und notiere derzeit bei 28,40 Euro.6,6 Mrd. Euro habe der Bieterstreit um die 5G-Frequenzen die Netzanbieter gekostet. Damit sei der Erlös, der der Bundesregierung zukomme, deutlich höher ausgefallen als gedacht. Mit 497 Runden in mehr als zwölf Wochen, sei es zugleich die längste Frequenzauktion in Deutschland gewesen, die jemals stattgefunden habe. Die Verlierer seien eindeutig die bietenden Unternehmen. Ihnen könnte das Geld nun für den benötigten Ausbau fehlen.Der Kampf gegen die großen Konkurrenten Telekom, Vodafone und Telefónica entpuppe sich bislang als reinste Tortur für United Internet-Aktionäre. Dennoch sei es der richtige Schritt von Drillisch-Chef Dommermuth, das Unternehmen als vierten deutschen Netzanbieter zu etablieren. Die Tochter Drillisch müsse sich ein neues Geschäftsmodell aufbauen, um nicht mit leeren Händen dazustehen, wenn in zehn Jahren die Verträge mit Telefónica auslaufen würden.Anleger sollten das Risiko nicht eingehen und sollten an der Seitenlinie bleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: