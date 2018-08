Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.400 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 58 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (14.08.2018/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF), senkt aber das Kursziel.Der Umsatz der United Internet AG habe im 2. Quartal 2018 konsolidierungsbedingt stärker als von den Analysten erwartet um 27,6% y/y zugelegt. Was die Ergebnisentwicklung betreffe, seien die Schätzungen der Analysten jedoch etwas zu optimistisch gewesen und seien somit verfehlt worden. Die Marktprognosen seien hier hingegen übertroffen worden.United Internet möchte im laufenden Jahr nur noch ca. 1,0 Mio. neue Kunden bei DSL und Mobilfunk hinzugewinnen und somit 200 Tsd. weniger als ursprünglich geplant. Dass United Internet an dem seit Mitte Mai 2018 verschärften Preiswettbewerb im Mobilfunk Discount-Segment nicht teilnehmen wolle, würden die Analysten für positiv halten. An den Zielsetzungen für Umsatz und EBITDA, die die Analysten als realistisch ansehen würden, sei festgehalten worden. Die Analysten hätten ihre EPS-Prognosen gesenkt, was sie mit höheren Abschreibungen und Minderheitenanteilen begründen würden. Den starken Kursrückgang der United Internet-Aktie würden sie übertrieben finden und auf die langfristig positiven Aussichten und das attraktive Bewertungsniveau verweisen.Vor diesem Hintergrund reduziert Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, zwar das Kursziel von 67 auf 60 Euro, bekräftigt aber in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die United Internet-Aktie. (Analyse vom 14.08.2018)Börsenplätze United Internet-Aktie: