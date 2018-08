Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.000 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 59 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (14.08.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst von der LBBW:Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) weiterhin mi "kaufen" ein.Nachdem United Internet (UI) die Anzahl kostenpflichtiger Kundenverträge in Q1/18 um 0,3 Mio. habe steigern können, sei auch im zweiten Quartal ein Zuwachs um 0,23 Mio. gelungen, womit das aufgrund eines steigenden Preisdrucks reduzierte Jahresziel von 1 Mio. Neukunden schon zu mehr als der Hälfte habe erreicht werden können.Bereinigt um die Akquisition von Strato und Drillisch habe UI im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres ein Umsatzplus von 10,9% auf 2,55 Mrd. EUR erreicht, wobei das Segment Access mit +12,1% etwas stärker zugelegt habe als das Segment Applications (+5,8%). Das EBITDA habe auf Konzernebene bereinigt um 10,8% gesteigert werden können (Access +10,1%, Applications +10,5%). Bei der Entwicklung des EBITDA seien einige Sonderfaktoren zu berücksichtigen (IFRS15-Effekt, Integrationskosten von Strato und Drillisch, Werbeflächen-Reduktion), die in der Summe zu Mehrkosten in Höhe von etwa 15 Mio. EUR geführt hätten. Auf die Entwicklung von EBIT und Nettoergebnis hätten sich PPA-Abschreibungen auf Drillisch und Strato negativ ausgewirkt.Per Saldo hätten die Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen der Analysten der LBBW gelegen und die Analysten würden nach wie vor davon ausgehen, dass insbesondere die Synergieeffekte aus der Integration der jüngsten Übernahmen zu einer signifikanten Margenverbesserung bei leicht steigendem Umsatz führen würden.Auf Basis des aktuellen Aktienkurses stuft Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, den Titel von United Internet somit unverändert mit "kaufen" ein. (Analyse vom 14.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: