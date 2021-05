Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (11.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomanbieters und Internetdienstleisters United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Der Telekomanbieter und Internetdienstleister United Internet sei genau wie die Mobilfunktochter 1&1 Drillisch besser ins Jahr gestartet als erwartet. Für neuen Schwung an der Börse sorge das nicht.Bei United Internet sei der Konzernumsatz in den ersten drei Monaten zum Vorjahr um knapp 5% auf fast 1,4 Mrd. Euro gestiegen, wie das MDAX-Unternehmen mitgeteilt habe. Das habe u.a. daran gelegen, dass der Konzern mehr Verträge unter die Leute habe bringen können. Das um einen Sondereffekt bereinigte EBITDA sei um 3,8% auf 312 Mio. Euro gestiegen. Umsatz und operativer Gewinn seien damit etwas höher ausgefallen als Analysten erwartet hätten.Auch die Mobilfunktochter 1&1 Drillisch habe sich besser als am Markt erwartet geschlagen. Inklusive eines außerordentlichen Ertrags habe das Konzern-EBITDA bei rund 347 Mio. Euro gelegen. Dies sei der Einigung mit Telefónica Deutschland geschuldet gewesen.Nach einer Prüfung durch die EU-Kommission sei eine Preiserhöhung von Telefónica Deutschland für die Nutzung des Mobilfunknetzes durch 1&1 Drillisch - wie bereits bekannt - als unberechtigt eingestuft worden. Daraufhin hätten sich beide Unternehmen auf einen neuen Kompromiss geeinigt, weswegen sich 1&1 Drillisch und damit auch die Mutter United Internet über einen positiven Effekt i.H.v. rund 34 Mio. Euro freuen würden.Die Zahlen würden passen, nur der Markt spiele nicht mit. Im Fokus bleibe jedoch der Aufbau eines eigenen Netzes, der anspruchsvoll sei. Gerade bei der Mutter United Internet würden auch charttechnisch die Impulse fehlen. Es gebe derzeit spannendere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link