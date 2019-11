Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (13.11.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Mit den Q3-Zahlen habe United Internet sowohl umsatz- (+3,0% auf 1,30 (Vj.: 1,27; Analystenerwartung: 1,30; Marktkonsens: 1,30) Mrd. Euro) als auch ergebnisseitig (z.B. EBITDA: +1,6% auf 314,0 (Vj.: 309,1; Analystenerwartung: 313,2; Marktkonsens: 311,0) Mio. Euro) im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen. Dabei habe sich das Konsumentengeschäft (Umsatz: +3,3% y/y; EBITDA: -7,4% y/y), was wesentlich zum Konzernumsatz und -ergebnis beitrage, beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal (Umsatz Q2 2019: +/-0,0% y/y; EBITDA: -1,8% y/y) wieder etwas besser entwickelt. Ergebnisseitig hätten hier aber vor allem Mehrkosten für den Mobilfunkvorleistungsbezug belastet. Bei den Konzern-Kundenkennzahlen sei es zu ähnlichen Zuwächsen wie im Vorquartal gekommen, weshalb auch hier Überraschungen ausgeblieben seien. Seine Prognose für 2019 für das bereinigte EPS habe Jost auf 2,49 (alt: 2,39) Euro erhöht (berichtet: unverändert 1,97 Euro). Für 2020 haben der Analyst seine EPS-Prognose (berichtet und bereinigt) unverändert bei 2,37 Euro belassen.Bei einem ebenfalls unveränderten Kursziel von 37 Euro bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die United Internet-Aktie. Zum einen eröffne die Zukunft dem Konzern als Mobilfunknetzbetreiber neue Wachstumsmöglichkeiten. Demgegenüber stehe aber die neu zu errichtende Netzinfrastruktur, was mit erheblichen Kosten und Unsicherheiten behaftet sei. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link