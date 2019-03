Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (28.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internet-Konzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute sei ein ganz wichtiger Tag für die Telekom-Branche: Die 5G-Auktionen würden weiter laufen. Etwas über 1 Mrd. Euro sollten momentan die Gebote betragen. zudem beziehe sich der Aktienprofi auch auf die Zahlen, die United Internet heute gemeldet habe. Er halte sie für sehr interessant. Er verweise darauf, dass United Internet eine Fortsetzung des Wachstums 2019 erwarte - beim Umsatz mit einem Plus von 4% und beim EBITDA mit einem Anstieg von etwa 8%.Anleger würden darauf aber gar nicht schauen, sondern sie wollten wissen, wie es mit der Dividende aussehe. United Internet habe gesagt, dass wenn man eine Frequenzzuteilung bekomme, werde man die Dividende auf 5 Cent je Aktie zusammenstreichen. Im anderen Fall würde die Dividende 80 Cent je Aktie betragen. Vermutlich werde der eine oder andere Anleger darauf hoffen, dass United Internet bei der Auktion für die 5G-Frequenzen leer ausgehe. Das wäre auf jeden Fall positiv für den Kurs der United Internet-Aktie, der momentan unter Druck steht, weil die Unsicherheit in Bezug auf die Auktion zu groß ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:32,42 EUR -4,73% (28.03.2019, 11:13)