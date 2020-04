Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (09.04.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet: Delle fast wieder ausgebügelt - AktienanalyseDie United Internet-Aktie (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) macht derzeit eine gute Figur, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar habe der Corona-Crash auch das Papier des Telekommunikationsanbieters zunächst auf eine steile Talfahrt geschickt, inzwischen jedoch sei die Delle fast wieder ausgebügelt. Gründe dafür gebe es mehrere. Einer davon: United Internet wolle allen Herausforderungen zum Trotz sowohl Umsatz als auch Ergebnis 2020 in etwa stabil halten. 2019 seien die Einnahmen um 1,8 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 5,4 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich sei der Gewinn je Aktie auf 2,13 Euro gestiegen, nach 94 Cent ein Jahr zuvor. Zudem wolle der Konzern wieder eine deutlich erhöhte Dividende zahlen. Die Ausschüttung für das vergangene Jahr solle 0,50 Euro je Aktie betragen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe es wegen der teuren 5G-Auktion nur fünf Cent Dividende gegeben.Darüber hinaus habe der Konzern mitten in der Corona-Krise ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Bis zu fünf Mio. Papiere entsprechend 2,58 Prozent des Grundkapitals sollten erworben werden, so das Unternehmen vergangene Woche. Das Volumen des Programms betrage insgesamt 150 Mio. Euro. Es solle am 3. April 2020 beginnen und werde längstens bis zum 31. August 2020 laufen.Für Zuversicht unter Investoren dürften zudem die jüngsten Aussagen der Analysten gesorgt haben. Zwar seien hier und da die Kursziele etwas nach unten angepasst worden. Die meisten Experten würden jedoch davon ausgehen, dass sich das Geschäft und somit auch der für die Dividende wichtige freie Mittelzufluss der europäischen Telekomunternehmen relativ robust gegen die direkten Auswirkungen der Corona-Krise erweisen dürften. (Ausgabe 14/2020)Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:28,70 EUR +0,70% (09.04.2020, 11:38)