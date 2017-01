Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

38,894 EUR -1,41% (12.01.2017, 12:30)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 15,43 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 32,61 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 7.900 Mitarbeitern, ca. 2.500 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, InterNetX, Sedo, affilinet und Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 48 Mio. Kunden-Accounts. (12.01.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktie kurz vor Ende 2016 angesprungen - AktienanalyseMit den Anteilscheinen von United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) konnten Anleger im abgelaufenen Jahr keinen Blumentopf gewinnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit dem 2016er-Minus von 27,1 Prozent finde sich der Titel im hinteren TecDAX-Drittel wieder. Die Bilanz wäre noch schlechter ausgefallen, hätte der Internetdienstleister im Dezember nicht mit einer Übernahme für Schlagzeilen gesorgt: Für rund 600 Mio. Euro kaufe der Konzern mit Strato einen Anbieter von Speicherplatz für Internetdienste. Verkäufer sei die Deutsche Telekom. "Wir sind dabei, unsere Position als führender europäischer Webhosting-Anbieter auszubauen und auf dem Weltmarkt eine sichtbare Rolle zu spielen", habe United Internet-Chef Ralph Dommermuth gesagt.Für die Tochter 1&1 sei Strato eine ideale Ergänzung. Zu den rund sechs Mio. Kundenverträgen, die bereits bei 1&1 geführt würden, würden nun rund zwei Mio. dazukommen. Das in Berlin ansässige Unternehmen Strato habe rund 500 Mitarbeiter und rechne für 2016 mit einem Umsatz von 127 Mio. Euro und einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 48,5 Mio. Euro. Synergien mit 1&1 bestünden etwa beim gemeinsamen Einkauf und bei der Anbindung der Rechenzentren.Die Ankündigung der Übernahme von Strato hat die Aktie von United Internet aus dem Dornröschenschlaf geweckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:38,885 EUR -0,59% (12.01.2017, 12:27)