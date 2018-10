Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.000 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 59 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (05.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die United Internet-Aktie habe im Juni noch bei 60 Euro notiert. Mittlerweile liege sie bei 39,38 Euro. Sie habe also mehr als ein Drittel an Wert verloren. Zudem sehe man bei der United Internet-Aktie ein 52-Wochentief. Sie habe die Unterstützung bei 40 Euro gebrochen. Jetzt könne die United Internet-Aktie locker in Richtung 36 Euro gehen. Wenn sie noch weiter gehen würde, sehe man die nächste Unterstützung bei 30 Euro.Was die United Internet-Aktie belastet, sind weniger Wachstum und hoher Investitionsbedarf, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.10.2018)Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:38,33 EUR -3,81% (05.10.2018, 15:21)