Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (24.11.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser habe der Wert ab 10. Mai 2021 in einem sich aufweitenden Dreieck konsolidiert. Am 20. Oktober sei der Ausbruch aus dem Dreieck nach oben gelungen, was zu einem Rallyschub auf das aktuelle Allzeithoch bei 466,00 USD geführt habe. In den letzten Tagen habe der Wert etwas gegeben. Gestern sei er auf die alte Dreiecksoberkante und den EMA 50 zurückgefallen. Dort sei Kaufinteresse aufgekommen. Die Aktie habe ein bullisch Engulfing Pattern ausgebildet. Allerdings sei noch kein stabiler Ausbruch über den Widerstand bei 447,04 USD gelungen.AusblickDie Konsolidierung der letzten Tage könnte gestern ihr Ende gefunden haben. Ein stabiler Ausbruch über 447,04 USD wäre ein weiterer Hinweis dafür. Anschließend könnte die Aktie bis 466,00 USD und an ein noch offenes mittelfristiges Ziel bei 493,76 USD ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 436,00 USD kommen, dann würde sich das Chartbild eintrüben. Abgaben in Richtung 417,80 und 405,31 USD oder sogar bis ca. 380 USD wären dann möglich. (Analyse vom 24.11.2021)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie: