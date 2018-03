Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,20 EUR +0,06% (07.03.2018, 16:43)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.03.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Aufsichtsrat der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) hat heute die Bestellung von Keith Martin als Chief Commercial Officer (CCO) bis zum 29.02.2024 verlängert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Keith Martin ist zum 1. März 2016 mit einem 3-Jahres-Vertrag in den Vorstand von Uniper eingetreten.Der 49-jährige Brite zeichnet im Vorstand von Uniper für die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. Dazu gehört das globale Handelsgeschäft ebenso wie der Vertrieb. Umfassende Expertise und internationale Erfahrung im Energiehandel und Gasgeschäft bringt Keith Martin aus früheren Positionen unter anderem bei Shell, Gazprom oder PetroChina mit.Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:25,07 EUR -0,24% (07.03.2018, 16:28)