Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (12.09.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) und erhöht das Kursziel von 25,50 auf 34 Euro.Die von Uniper präsentierten Zahlen für das erste Halbjahr 2019 hätten wie im Vorjahreszeitraum aufgrund von Sondereffekten erwartungsgemäß unterhalb der Vergleichswerte gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz einer schwächeren operativen Entwicklung sehe sich der Vorstand "im Übergangsjahr" im Rahmen seiner Erwartung und habe den Ergebnis- und Dividendenausblick bekräftigt. Weiterhin unbekannt seien die Beweggründe der Übernahme durch das finnische Unternehmen Fortum Oyi. Die Gespräche mit Fortum seien auch unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Schierenbeck noch ergebnislos. Neben einer sich manifestierenden nachhaltigen Ertragswende dürften sich mögliche Entschädigungszahlungen für die Stilllegung von Steinkohlekapazitäten positiv auswirken.Entsprechend stuft Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse die Uniper-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und das Kursziel von 25,50 auf 34 Euro angehoben. (Analyse vom 12.09.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Uniper SE: Keine vorhanden.