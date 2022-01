(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Wegen der Turbulenzen an den Rohstoffmärkten habe sich Uniper Unterstützung in Milliardenhöhe bei der Mutter Fortum und der Förderbank KfW besorgt. Zudem sei ein revolvierender Kreditrahmen bei den Kernbanken des Konzerns im vollen Volumen von 1,8 Mrd. Euro abgerufen worden, habe der DüsseldorferVersorger mitgeteilt.Mit Fortum sei den Angaben zufolge ein Vertrag abgeschlossen worden, der Uniper einen Finanzierungsrahmen von bis zu 8 Mrd. Euro zusichere. Dabei handele es sich um die Ausweitung einer bereits bestehenden Vereinbarung, habe ein Uniper-Sprecher am Mittwoch auf Nachfrage erklärt. Zum Ende des dritten Quartals habe Uniper rund 800 Mio. Euro in Anspruch genommen. Von der nun erweiterten Kreditzusage, sei ein "signifikanter" Teil genutzt, habe der Sprecher weiter gesagt. Eine genaue Zahl habe er nicht genannt.Fortum halte aktuell mehr als drei Viertel der Anteile an Uniper, eine Aufstockung sei denkbar. So hätten sich die Finnen nur bis Ende 2021 verpflichtet, auf einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag inklusive eines Herausdrängens der Kleinanleger zu verzichten.Zusätzlich sei mit der staatlichen KfW-Bank ein Kreditrahmen von bis zu 2 Mrd. Euro vereinbart worden, der bis Ende April dieses Jahres laufe, habe es weiter geheißen. Dabei handele es sich eher um eine Absicherung für den Fall extremer Marktentwicklungen. Der Kredit sei noch nicht in Anspruch genommen worden.Uniper betone jedoch, dass im Zuge höhere Rohstoffpreise auch der Wert zugrundeliegender Vermögenswerte im Gas- und Stromportfolio steige. Somit hätten die Effekte keine nachteiligen Auswirkungen auf die Ertragslage. Deshalb habe Uniper jetzt auch keine Veränderungen an dem Ausblick für das Geschäftsjahr vorgenommen.Der höhere Finanzbedarf sei nicht gerade positiv, zudem deute der neue Vertrag mit Fortum nicht unbedingt auf eine zeitnahe Übernahme hin. Doch Sorgen müssten sich Anleger deshalb nicht machen. Die operative Entwicklung bei Uniper werde nicht beeinträchtigt und laufe weiterhin gut. Nach der Rally der vergangenen Monate sei auch das Chartbild trotz Rücksetzer unverändert stark. Die Uniper-Aktie bleibe auf der Empfehlungsliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2022)